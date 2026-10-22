पंजाब: 'एंटी-ड्रोन' कांस्टेबल ही निकला हेरोइन का सौदागर, सरहद पार से 24 बार करवाई डिलीवरी
पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल, करनदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन पर भारत-पाकिस्तान सीमा के रास्ते हेरोइन की तस्करी में मदद करने का आरोप है।
आरोप है कि एंटी-ड्रोन यूनिट में अपनी नौकरी का फायदा उठाकर सिंह तस्करों को ड्रग्स गिराने की जगह बताता था। जून से अब तक वह कम से कम 24 बार ऐसी डिलीवरी में शामिल रहा है। उसे 15 किलोग्राम हेरोइन के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया।
पता चला है कि अपना काम छिपाने के लिए वह कभी-कभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भी मदद करता था।
NCB ने राजोके में लखविंदर सिंह को हिरासत में लिया
करनदीप सिंह की गिरफ्तारी के बाद, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने राजोके गांव के पूर्व मुखिया लखविंदर सिंह को भी पकड़ लिया। ड्रोन से मिले डेटा में उनके घर के पास ड्रग्स गिराने के सबूत मिले थे।
राजोके गांव सीमा पार तस्करी का एक पुराना और बड़ा केंद्र रहा है। साल 2023 से अब तक यहां कम से कम 11 ड्रोन गिराए गए हैं। इस साल अप्रैल में भी राजोके से एक ड्रोन पकड़ा गया था। NCB अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही है कि यह कितना फैला हुआ है और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं।