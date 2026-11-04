पंजाब के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों का DA 3 प्रतिशत बढ़ा, अब 53 प्रतिशत हुआ

DA में इजाफे के साथ ही पंजाब में हाल ही में 71,777 नई सरकारी नौकरियां दी गई हैं। भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष रखने पर खास ध्यान दिया गया है।

मुख्यमंत्री मान ने इस दौरान केंद्रीय एजेंसियों की हालिया छापेमारी का भी जिक्र किया। उन्होंने संकेत दिया कि शायद चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराने वाले दावों का भी खंडन किया और उन्हें राज्य पर बेवजह का हमला बताया।