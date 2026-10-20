पंजाब मुख्यमंत्री का बड़ा दांव: परविंदर जोटा हत्याकांड की जांच CBI को सौंपने का फैसला
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नशे विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह जोटा की हत्या की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का फैसला किया है। परिवार की तरफ से निष्पक्ष और पूरी जांच की मांग उठने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मान ने नशे की तस्करी के खिलाफ लड़ने और पंजाब को नशामुक्त बनाने के अपने वादे को भी फिर से दोहराया है।
जोटा की गोली मारकर की गई थी हत्या
13 अक्टूबर को मानसा में जब जोटा फेसबुक लाइव कर रहे थे, उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे उस समय एक कथित ड्रग डीलर का सामना कर रहे थे, जिसे बाद में राजस्थान से पकड़ा गया। इस मामले ने आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। जोटा का परिवार और उनके समर्थक लगातार पुलिस से जवाबदेही और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इस घटना ने पंजाब में नशे की गंभीर समस्या को फिर से उजागर किया है और साथ ही जोटा के नशे के खिलाफ एक कार्यकर्ता के तौर पर किए गए काम को भी लोगों के सामने लाया है।