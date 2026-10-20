पंजाब मुख्यमंत्री का बड़ा दांव: परविंदर जोटा हत्याकांड की जांच CBI को सौंपने का फैसला

13 अक्टूबर को मानसा में जब जोटा फेसबुक लाइव कर रहे थे, उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे उस समय एक कथित ड्रग डीलर का सामना कर रहे थे, जिसे बाद में राजस्थान से पकड़ा गया। इस मामले ने आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। जोटा का परिवार और उनके समर्थक लगातार पुलिस से जवाबदेही और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इस घटना ने पंजाब में नशे की गंभीर समस्या को फिर से उजागर किया है और साथ ही जोटा के नशे के खिलाफ एक कार्यकर्ता के तौर पर किए गए काम को भी लोगों के सामने लाया है।