पराली पर FIR नहीं, आर्थिक प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री मान का केंद्र को सीधा संदेश

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ हैं। पराली जलाने को अक्सर दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण की बड़ी वजह माना जाता है। मान चाहते हैं कि किसानों को सजा देने के बजाय, इस मौसम में पराली न जलाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद (प्रोत्साहन राशि) दी जाए। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि केंद्र सिर्फ पंजाब को ही निशाने पर ले रहा है, जबकि पड़ोसी राज्यों से होने वाले प्रदूषण को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब ने 2023 के बाद से पराली जलाने की घटनाओं में 86% की कमी की है।