पंजाब: मुख्यमंत्री मान का 35.5 लाख महिलाओं को बड़ा तोहफा, खाते में पहुंचे हजारों रुपये
पंजाब की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने अपनी मुख्यमंत्री मवान धियां सत्कार योजना के तहत 35.5 लाख महिलाओं के बैंक खातों में दूसरी किस्त सीधे भेज दी है। 1 जुलाई को शुरू हुई इस योजना से अब तक पंजाब की 68.5 लाख महिलाओं को लाभ मिल चुका है।
सामान्य वर्ग की महिलाओं को मिले 3,000 रुपये
इस पहल का उद्देश्य सीधे नकद राशि देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाना है। सामान्य वर्ग की लाभार्थी महिलाओं को जुलाई से सितंबर के लिए 3,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि अनुसूचित जाति की लाभार्थियों को 4,500 रुपये मिलते हैं।
इसके अलावा, जिन महिलाओं को पहले से विधवा, दिव्यांग या वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, उन्हें 1,000 या 1,500 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाती है।
पात्रता, पंजीकरण और 9,300 करोड़ रुपये का बजट
18 साल या उससे अधिक उम्र की वे महिलाएं जिनके पास पंजाब का वोटर ID और आधार कार्ड है, वे आंगनवाड़ी केंद्र, सेवा केंद्र या नगर पालिका कार्यालय में अपना पंजीकरण करा सकती हैं।
देर से पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को भी 1 जुलाई से पिछला भुगतान मिलेगा। इस योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपये का विशाल बजट रखा गया है और इसका लक्ष्य राज्य की लगभग सभी पात्र महिलाओं को इसके दायरे में लाना है।