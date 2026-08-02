पंजाब: मुख्यमंत्री मान का 35.5 लाख महिलाओं को बड़ा तोहफा, खाते में पहुंचे हजारों रुपये

18 साल या उससे अधिक उम्र की वे महिलाएं जिनके पास पंजाब का वोटर ID और आधार कार्ड है, वे आंगनवाड़ी केंद्र, सेवा केंद्र या नगर पालिका कार्यालय में अपना पंजीकरण करा सकती हैं।

देर से पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को भी 1 जुलाई से पिछला भुगतान मिलेगा। इस योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपये का विशाल बजट रखा गया है और इसका लक्ष्य राज्य की लगभग सभी पात्र महिलाओं को इसके दायरे में लाना है।