पंजाब में ABVP ने पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया

पंजाब में कथित पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन, ABVP ने मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा

लेखन आबिद खान 01:31 pm Aug 01, 202601:31 pm

क्या है खबर?

पंजाब में पेपर लीक के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) प्रदर्शन कर रही है। चंडीगढ़ में ABVP कार्यकर्ताओं ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान छात्रों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग और जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान ABVP कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री बैंस के आवास के बाहर धरना दिया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुईं।