पंजाब में विस्फोट को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा से जोड़ा, पुलिस ने पाकिस्तानी लिंक बताया
क्या है खबर?
पंजाब के जालंधर और अमृतसर में विस्फोट के बाद राज्य में मुख्यमंत्री भगवंत मान और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मान ने इसमें भाजपा की संलिप्तता बताई है, जबकि पुलिस महानिदेशक ने अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान समर्थित साजिश की ओर इशारा किया है। हालांकि, पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने गहन जांच शुरू कर दी है और पूरे राज्य में अलर्ट के साथ सुरक्षा बढ़ा दी है।
सुरक्षा
विस्फोट भाजपा की चुनाव से पहले तैयारी है- मान
मान ने आनंदपुर साहिब में एक रैली में कहा, "इन छोटे धमाकों की जांच चल रही है। यह पंजाब चुनावों के लिए भाजपा की तैयारी है। भाजपा लोगों के बीच हिंसा और डर फैलाकर वोट हासिल करती है। मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि वह ऐसा करना बंद करे। पंजाब के लोग हमेशा शांति चाहते हैं। जहां भी भाजपा को चुनाव लड़ना होता है, वह वहां जाकर झगड़े करवाती है।"
ट्विटर पोस्ट
भगवंत मान का बयान
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ..ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ.. pic.twitter.com/Z1jCkHDQee— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 6, 2026
बयान
पंजाब महानिदेशक ने क्या कहा?
पंजाब के महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने कहा, "आज मैंने अमृतसर का दौरा किया। कल, सेना के इलाके में कम तीव्रता का एक धमाका हुआ था। वैज्ञानिक जांच के लिए घटनास्थल से नमूने एकत्र किए गए और FIR दर्ज हुई है। सेना और अन्य एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं। हमें शक है कि ऑपरेशन सिंदूर की बरसी करीब आ रही है, इसलिए यह पंजाब में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान की ISI की साजिश का एक हिस्सा है।"
ट्विटर पोस्ट
पंजाब पुलिस महानिदेशक का बयान
#WATCH | Amritsar, Punjab: On incidents of explosion in Amritsar & Jalandhar, Punjab DGP Gaurav Yadav says, "Today I visited Amritsar. Yesterday, a low-intensity explosion took place in the army area. I visited that crime scene... A low-intensity explosion was reported from the… pic.twitter.com/zYFcN1aYH5— ANI (@ANI) May 6, 2026
विस्फोट
जालंधर और अमृतसर में हुआ था विस्फोट
मंगलवार को पंजाब में 2 विस्फोटों की सूचना मिली, जिनमें पहला जालंधर के सीमा सुरक्षा बल (BSF) चौक स्थित BSF मुख्यालय के पास और दूसरा अमृतसर के खासा इलाके में सेना शिविर के बाहर हुआ था। जालंधर में शाम 8 बजे खड़ी स्कूटर में तेज धमाके के बाद आग लगी थी। इसके बाद रात साढ़े 11 बजे अमृतसर में सेना शिविर के बाहर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने ग्रेनेड फेंका था। इलाका अटारी-वाघा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 15 किलोमीटर दूर है।