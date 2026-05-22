पंजाब सरकार का ऐलान- खतरनाक कुत्तों को दी जाएगी 'इच्छामृत्यु', आवारा कुत्ते सार्वजनिक स्थानों से हटेंगे

आदेश बिना डर के घूम सकेंगे बच्चे और बुजुर्ग- मान मुख्यमंत्री मान ने एक्स पर लिखा कि पंजाब सरकार 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पूरी तरह से और पूरी निष्ठा के साथ पालन करेगी। उन्होंने लिखा, 'सभी भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाएंगे, ताकि बच्चे, बुज़ुर्ग और परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर बिना किसी डर के आजादी से घूम सकें। हम पर्याप्त संख्या में डॉग शेल्टर बनाएंगे और उनका रखरखाव करेंगे, जहां आवारा कुत्तों की ठीक से देखभाल की जा सके।'

आदेश कुत्तों को देंगे इच्छामृत्यु- मान मान ने आगे लिखा कि जिन मामलों में कुत्ते रेबीज से पीड़ित हैं, लाइलाज रूप से बीमार हैं, या स्पष्ट रूप से खतरनाक और आक्रामक होकर इंसानी जान के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं उनका कानूनी रूप से उपाय किया जाएगा। मान ने लिखा कि ऐसे कुत्तों को यूथेनेशिया (इच्छामृत्यु) दिया जाएगा। उन्होंने लिखा कि खतरनाक कुत्तों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियमों के पूर्ण अनुपालन में ही इच्छामृत्यु दी जाएगी।

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