मोहाली में ड्यूटी पर तैनात ASI की मौत, खुद की बंदूक गिरने से चली गोली

ओंकार सिंह पिछले 4 सालों से इस इलाके में तैनात थे। वे SBS नगर के खटकड़ कलां के रहने वाले थे। उनके परिवार में 2 बेटियां और एक बेटा है।

पुलिस ने इस पूरे मामले की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है, ताकि घटना की सही वजह पता चल सके। घटना की फुटेज देखने के बाद ओंकार सिंह के बेटे ने भी पुलिस के ब्यौरे की पुष्टि की है।