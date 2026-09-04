मोहाली में ड्यूटी पर तैनात ASI की मौत, खुद की बंदूक गिरने से चली गोली
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पंजाब पुलिस के 50 साल के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर ओंकार सिंह की गुरुवार सुबह दुखद मौत हो गई। वे मोहाली में रिटायर्ड DGP अर्पित शुक्ला के घर पर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे, तभी उनकी सर्विस कार्बाइन गलती से चल गई।
बताया जा रहा है कि उनकी कार्बाइन जमीन पर गिर गई और जमीन से टकराने पर उसमें से गोली चल गई। इस वजह से उन्हें जानलेवा चोटें आईं।
सिंह के बेटे ने फुटेज की पुष्टि की, पुलिस जांच शुरू
ओंकार सिंह पिछले 4 सालों से इस इलाके में तैनात थे। वे SBS नगर के खटकड़ कलां के रहने वाले थे। उनके परिवार में 2 बेटियां और एक बेटा है।
पुलिस ने इस पूरे मामले की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है, ताकि घटना की सही वजह पता चल सके। घटना की फुटेज देखने के बाद ओंकार सिंह के बेटे ने भी पुलिस के ब्यौरे की पुष्टि की है।