पंजाब में AAP नेता की गोली मारकर हत्या

पंजाब में AAP नेता की हत्या, भरे बाजार में 4 बदमाशों ने बरसाईं गोलियां

लेखन आबिद खान 09:48 am Aug 30, 202609:48 am

क्या है खबर?

पंजाब के फिरोजपुर जिले के ममडोट में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोपी की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई। घटना के वक्त 45 वर्षीय गुरप्रीत अपने साथी के साथ कहीं जा रहे थे, तभी कार सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने उन पर गोलीबारी कर दी। गुरप्रीत को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब हमलावरों की तलाशम में जुटी है।