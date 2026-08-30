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पंजाब में AAP नेता की हत्या, भरे बाजार में 4 बदमाशों ने बरसाईं गोलियां 
पंजाब में AAP नेता की गोली मारकर हत्या

पंजाब में AAP नेता की हत्या, भरे बाजार में 4 बदमाशों ने बरसाईं गोलियां 

लेखन आबिद खान
Aug 30, 2026
09:48 am
क्या है खबर?

पंजाब के फिरोजपुर जिले के ममडोट में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोपी की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई। घटना के वक्त 45 वर्षीय गुरप्रीत अपने साथी के साथ कहीं जा रहे थे, तभी कार सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने उन पर गोलीबारी कर दी। गुरप्रीत को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब हमलावरों की तलाशम में जुटी है।

घटना

पुरानी रंजिश घटना की संभावित वजह

गुरप्रीत AAP के नगर पार्षद थे। वे शनिवार शाम करीब 7:45 बजे अपने साथी के साथ बाइक से जा रहे थे। इस दौरान कार सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और मौका मिलते ही मुख्य बाजार में गुरप्रीत को गोली मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि घटना के पीछे दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद था।

पुलिस

पुलिस बोली- हमलावरों की पहचान हुई

SSP सिद्धु ने बताया कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं।

उन्होंने कहा, "अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। मुख्य आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है और वह कथित तौर पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल रहा है। इस हमले के पीछे एक पुराना विवाद था और जांच में चुनाव से जुड़ा विवाद एक अहम पहलू के तौर पर सामने आया है।"

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