क्या मोबाइल विवाद ने ली 14 साल के पुनीत की जान? राजस्थान में फंदे पर लटका मिला शव
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राजस्थान के मोहई गांव में एक 14 साल के छात्र पुनीत साल्वी का शव मिला है। पुनीत 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उसका शव परिवार के खेत में फंदे पर लटका हुआ पाया गया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या एक रात पहले मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर उसकी मां से हुए विवाद का इस दुखद घटना से कोई संबंध है।
पुलिस ने सबूत जुटाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
पुलिस के अनुसार, शुक्रवार की रात को पुनीत की मां ने उसे अपनी बहन को मोबाइल फोन देने और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा था। पिता के एक काम के लिए घर से बाहर जाने के बाद पुनीत वापस नहीं लौटा। परिवार ने पूरी रात उसकी तलाश की, लेकिन अगली सुबह उसकी दादी ने उसका शव खेत में ही देखा। पुलिस ने मौके से जरूरी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जांच अभी जारी है और अधिकारी इस मामले के हर पहलू से पड़ताल कर रहे हैं।