क्या मोबाइल विवाद ने ली 14 साल के पुनीत की जान? राजस्थान में फंदे पर लटका मिला शव

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार की रात को पुनीत की मां ने उसे अपनी बहन को मोबाइल फोन देने और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा था। पिता के एक काम के लिए घर से बाहर जाने के बाद पुनीत वापस नहीं लौटा। परिवार ने पूरी रात उसकी तलाश की, लेकिन अगली सुबह उसकी दादी ने उसका शव खेत में ही देखा। पुलिस ने मौके से जरूरी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जांच अभी जारी है और अधिकारी इस मामले के हर पहलू से पड़ताल कर रहे हैं।