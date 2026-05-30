पुणे के टैक्सी चालक ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दिया अनोखा सुझाव  

एम्बुलेंस चालको को आती हैं ये परेशानियां

इस चालक को 11 साल से आपातकालीन स्थितियों में काम करने का अनुभव है। उसने बताया कि ट्रैफिक में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना कितना मुश्किल हो जाता है, जब दूसरे वाहन चालक रास्ता ही नहीं देते।

अक्सर, लोग ट्रैफिक सिग्नल पर जाम लगा देते हैं, कहीं भी गाड़ी पार्क कर देते हैं और कुछ सेकेंड बचाने के चक्कर में एम्बुलेंस को ओवरटेक करने की कोशिश भी करते हैं।

चालक की इन बातों ने विक गम्भीर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक जिम्मेदार चालक होना कितना जरूरी है।