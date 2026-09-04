पुणे ट्रैफिक अलर्ट: दही हांडी पर बदलेंगे कई रास्ते, कहीं फंस न जाएं आप

अगर आप 4 सितंबर को शाम 4 बजे के बाद फडके हौद की तरफ जा रहे हैं, तो ध्यान दें कि जिजामाता चौक, सोन्या मारुति चौक और गणेश रोड के आसपास के रास्तों पर ट्रैफिक को मोड़ा जाएगा।

वहीं, 5 सितंबर को शाम 4 बजे से शिवरकर रोड पूरी तरह बंद रहेगा। इसकी जगह आप कॉन्स्टिट्यूशन चौक, सालुंके विहार रोड या फ्लावर वैली लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं।