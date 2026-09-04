पुणे ट्रैफिक अलर्ट: दही हांडी पर बदलेंगे कई रास्ते, कहीं फंस न जाएं आप
पुणे वासियों के लिए एक जरूरी सूचना है। पुणे की ट्रैफिक पुलिस ने 4 और 5 सितंबर को दही हांडी त्योहार के लिए कुछ रास्तों को बंद करने और ट्रैफिक को दूसरे रास्तों से निकालने का ऐलान किया है। ट्रैफिक के पुलिस उपायुक्त संदीप भाजीभाकरे ने बताया कि यह बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं ताकि भारी भीड़ के इकट्ठा होने पर सब कुछ सुरक्षित और व्यवस्थित रहे।
फडके हौद में डायवर्जन, शिवरकर रोड बंद
अगर आप 4 सितंबर को शाम 4 बजे के बाद फडके हौद की तरफ जा रहे हैं, तो ध्यान दें कि जिजामाता चौक, सोन्या मारुति चौक और गणेश रोड के आसपास के रास्तों पर ट्रैफिक को मोड़ा जाएगा।
वहीं, 5 सितंबर को शाम 4 बजे से शिवरकर रोड पूरी तरह बंद रहेगा। इसकी जगह आप कॉन्स्टिट्यूशन चौक, सालुंके विहार रोड या फ्लावर वैली लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पुणे में वन-वे रास्ते और बंद सड़कें
लश्कर, वारजे, समर्थ, बंड गार्डन और कालेपडल जैसे इलाकों में भी खास ट्रैफिक नियम लागू रहेंगे। अगर भीड़ बहुत ज्यादा हुई तो यहां रास्ते वन-वे किए जा सकते हैं या पूरी तरह बंद भी किए जा सकते हैं। इसलिए घर से निकलने से पहले अपना रास्ता जरूर चेक कर लें, ताकि आप त्योहार की भीड़ में फंसने से बच सकें!