पुणे में माओवादी गाने पर छात्रों का 'वायरल' डांस: हॉस्टल जांच के घेरे में, उठे गंभीर सवाल
पुणे के कुछ छात्र उस वक्त सुर्खियों में आ गए, जब उनका एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में छात्र एक ऐसे गाने पर नाचते दिखे, जिसका संबंध माओवादी नेता मदवी हिड़मा से है। यह घटना डॉ. बाबासाहब अंबेडकर गवर्नमेंट हॉस्टल में 6 से 14 अप्रैल, 2026 के बीच हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान की है। यह कार्यक्रम डॉ. अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए आयोजित किया गया था। गाने का नाम 'ओ रे बंदूक वाले' है और इसके बोलों के कारण इस पर सवाल उठ रहे हैं।
समाज कल्याण अधिकारियों ने छात्रों से पूछताछ की
समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने छात्रों से बात की है, ताकि पता चल सके कि असल में क्या हुआ था। असिस्टेंट कमिश्नर विशाल लोणढे ने जानकारी दी कि हॉस्टल में करीब 1,000 लड़के रहते हैं, जिनमें से 85% अनुसूचित जाति से हैं और बाकी 15% दूसरे समुदायों से आते हैं। उन्होंने यह भी कहा, "पहली नजर में ऐसा लगता है कि छात्रों ने यह प्रदर्शन किसी गलत इरादे से नहीं किया है।" फिर भी, प्रशासन यह जांच कर रहा है कि क्या किसी कानून का उल्लंघन हुआ है और आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए।