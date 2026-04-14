पुणे में माओवादी गाने पर छात्रों का 'वायरल' डांस: हॉस्टल जांच के घेरे में, उठे गंभीर सवाल

समाज कल्याण अधिकारियों ने छात्रों से पूछताछ की

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने छात्रों से बात की है, ताकि पता चल सके कि असल में क्या हुआ था। असिस्टेंट कमिश्नर विशाल लोणढे ने जानकारी दी कि हॉस्टल में करीब 1,000 लड़के रहते हैं, जिनमें से 85% अनुसूचित जाति से हैं और बाकी 15% दूसरे समुदायों से आते हैं। उन्होंने यह भी कहा, "पहली नजर में ऐसा लगता है कि छात्रों ने यह प्रदर्शन किसी गलत इरादे से नहीं किया है।" फिर भी, प्रशासन यह जांच कर रहा है कि क्या किसी कानून का उल्लंघन हुआ है और आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए।