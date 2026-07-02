पुणे मंगेतर हत्याकांड: क्या सिया गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट खोलेगा राज?

फोन डेटा से सबूत जुटा रही पुलिस

चूंकि इस मामले में न तो कोई चश्मदीद है और न ही कोई CCTV फुटेज, पुलिस को अब फोन डेटा और दूसरे तकनीकी सबूतों के सहारे ही कड़ियां जोड़नी पड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने कॉल लॉग और फाइलें मिटाने की कोशिश की, जिससे जांच और भी उलझ गई है। इसके अलावा, शादी की योजनाओं को लेकर भी कई विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं, जिससे पुलिस के लिए हत्या का साफ मकसद समझना मुश्किल हो रहा है।