पुणे पोर्शे हादसा: नाबालिग आरोपी कार चालक के पिता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

महाराष्ट्र के पुणे में चर्चित पोर्शे कार हादसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा कि संबंधित मामलों में कई सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और अग्रवाल लगभग 22 महीने से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता ने जमानत दिए जाने का मामला साबित कर दिया है।

सुनवाई कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी अग्रवाल को जमानत देते हुए कहा कि अपीलकर्ता जांच और मुकदमे में सहयोग करेगा और किसी भी तरह से अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों से संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं करेगा और शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने संबंधित निचली अदालत को निर्देश दिया कि मुकदमे को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

आरोप नाबालिग के पिता पर क्या है आरोप? पुणे में हुए हादसे में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत के मामले में आरोपी व्यवसायी विशाल अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी और अन्य के साथ मिलकर नाबालिग की रक्त जांच रिपोर्ट में हेरफेर किया था, ताकि उनमें शराब का कोई अंश न दिखे। आरोपपत्र में अग्रवाल पर आपराधिक साजिश, सबूतों को गायब करना, जाली दस्तावेज बनाना और उनका उपयोग करना शामिल है। उनकी जमानत याचिका पहले सत्र न्यायालय, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी थी।

