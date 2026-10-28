पुणे में नशे में धुत पकड़ी गई महिला पुलिसकर्मी, किया गया निलंबित

पुणे की एक महिला पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। वे मांजरी इलाके में नशे की हालत में गाड़ी चलाते और गलत साइड से आते हुए कैमरे में कैद हुई थीं। बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। कालेपड़ल पुलिस थाने में तैनात इस 39 वर्षीय महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ अब FIR दर्ज की गई है और उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। इस घटना को वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।