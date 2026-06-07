पुणे पुलिस ने रेव पार्टी के आरोप में 156 लोगों को हिरासत में लिया है (तस्वीर: प्रतीकात्मक)

पुणे: रेव पार्टी के आरोप में 156 दबोचे, लाखों रुपये का गांजा, हुक्का और शराब जब्त

लेखन भारत शर्मा 05:00 pm Jun 07, 202605:00 pm

क्या है खबर?

पुणे पुलिस ने रविवार तड़के तुलपुर स्थित एक आलीशान विला में छापेमारी करते हुए कथित रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद 156 लोगों को हिरासत में लेकर लाखों रुपये मूल्य का गांजा, प्रतिबंधित हुक्का फ्लेवर और शराब बरामद की। इस अभियान में 15 पुलिस अधिकारी और 65 कांस्टेबल शामिल थे, जिन्होंने परिसर को घेरने के बाद अंदर प्रवेश किया। पुलिस इस संबंध में आगे की जांच में जुटी हुई है।