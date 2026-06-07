पुणे: रेव पार्टी के आरोप में 156 दबोचे, लाखों रुपये का गांजा, हुक्का और शराब जब्त
क्या है खबर?
पुणे पुलिस ने रविवार तड़के तुलपुर स्थित एक आलीशान विला में छापेमारी करते हुए कथित रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद 156 लोगों को हिरासत में लेकर लाखों रुपये मूल्य का गांजा, प्रतिबंधित हुक्का फ्लेवर और शराब बरामद की। इस अभियान में 15 पुलिस अधिकारी और 65 कांस्टेबल शामिल थे, जिन्होंने परिसर को घेरने के बाद अंदर प्रवेश किया। पुलिस इस संबंध में आगे की जांच में जुटी हुई है।
छापेमारी
पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी
पुलिस ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर 7 जून को तड़के लगभग 2:30 बजे लोनिकंद पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तुलपुर गांव में एक बंगले पर छापा मारा। पुलिस ने बताया कि पार्टी में 107 पुरुषों और 49 महिलाओं सहित 156 लोग मौजूद थे। उपस्थित लोगों में से 3 की उम्र 21 वर्ष से कम पाई गई, जिससे आयोजन से संबंधित नियमों के अनुपालन पर और भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
उल्लंघन
परमिट की अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रही पार्टी
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ACP) तेजस्विनी सतपुते ने बताया कि आयोजकों को 6 जून को रात 11.30 बजे तक ही शराब परोसने की अनुमति मिली थी, लेकिन परमिट की समय सीमा समाप्त होने के काफी बाद तक भी यह पार्टी जारी रही। मौके पर 3 ग्राम गांजा, 3 हुक्का पॉट और 10 प्रतिबंधित हुक्का फ्लेवर जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि पार्टी के आयोजन के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां लेने के संबंध में जांच की जा रही है।
जानकारी
मौके पर मिली 9.22 लाख रुपये की शराब
ACP सतपुते ने बताया कि मौके पर 9.22 लाख रुपये की शराब बरामद हुई है। इस अभियान के दौरान जब्त की गई वस्तुओं का कुल मूल्य लगभग 85 लाख रुपये आंका गया है। मामले में NDPS अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।
जांच
जांच के दायरे में आए आयोजक
ACP सतपुते ने बताया कि ब्लेज एंटरटेनमेंट के ऐमन शेख और स्टार लाइट एंटरटेनमेंट के यश चौधरी पार्टी के मुख्य आयोजक हैं। पार्टी का उद्देश्य पता किया जा रहा है। पुलिस पार्टी से जुड़े कई अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिनमें ब्लेज/डी मोरा से जुड़े सिद्धांत धुवली और दिशांत धुवली के साथ-साथ मोहित वधवानी, देवयानी सिंह, काजल जैन, नमन संघवी, कृष मेहता, नंदिनी और संजना आदि शामिल हैं।