सड़क किनारे ठेले लगाने वाले विक्रेताओं को अब गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग कूड़ेदान रखने होंगे। ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना लगातार बढ़ता जाएगा। संपत्ति मालिक भी अब अवैध तरीके से कचरा फेंकने की अनदेखी नहीं कर पाएंगे।

यदि किसी मालिक के खाली प्लॉट पर कचरा फेंका जाता है और पीएमसी को उसकी सफाई करानी पड़ती है, तो सफाई का खर्च मालिक के प्रॉपर्टी टैक्स बिल में जोड़ दिया जाएगा, अगर वे खुद भुगतान नहीं करते हैं।

वार्ड के अधिकारी भी अब इस दायरे में आ गए हैं। अगर वे साफ-सफाई के इन नए नियमों को ठीक से लागू नहीं करवाते हैं, तो उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जैसा कि पीएमसी प्रमुख नवल किशोर राम ने कहा, पुणे को साफ-सुथरा रखने में हर नागरिक की भूमिका है।