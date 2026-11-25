पुणे का कड़ा रुख: गंदगी फैलाने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना
पुणे अब गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती बरत रहा है। पुणे नगर निगम (PMC) ने इसके लिए जुर्माने की रकम बढ़ा दी है। अब बार-बार नियम तोड़ने वाले दुकानदारों या विक्रेताओं पर 10,000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
यदि कोई दुकानदार या विक्रेता लगातार नियम तोड़ता पाया जाता है, तो पाँच बार गलती करने के बाद उसका कारोबार बंद भी किया जा सकता है या उसे अपना वेंडिंग लाइसेंस भी खोना पड़ सकता है।
विक्रेताओं को रखने होंगे गीले और सूखे कचरे के डिब्बे
सड़क किनारे ठेले लगाने वाले विक्रेताओं को अब गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग कूड़ेदान रखने होंगे। ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना लगातार बढ़ता जाएगा। संपत्ति मालिक भी अब अवैध तरीके से कचरा फेंकने की अनदेखी नहीं कर पाएंगे।
यदि किसी मालिक के खाली प्लॉट पर कचरा फेंका जाता है और पीएमसी को उसकी सफाई करानी पड़ती है, तो सफाई का खर्च मालिक के प्रॉपर्टी टैक्स बिल में जोड़ दिया जाएगा, अगर वे खुद भुगतान नहीं करते हैं।
वार्ड के अधिकारी भी अब इस दायरे में आ गए हैं। अगर वे साफ-सफाई के इन नए नियमों को ठीक से लागू नहीं करवाते हैं, तो उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जैसा कि पीएमसी प्रमुख नवल किशोर राम ने कहा, पुणे को साफ-सुथरा रखने में हर नागरिक की भूमिका है।