पुणे हत्याकांड: केतन की हत्या के लिए मंगेतर सिया और उसके प्रेमी ने ऑनलाइन खोजे तरीके

हत्या

कैसे हुई केतन की हत्या?

केतन की नवंबर, 2026 में सिया से शादी होने वाली थी। उससे पहले वह मंगेतर सिया का जन्मदिन मनाने लोहागढ़ किले गए थे। केतन 18 जून को सुबह ट्रेकिंग करने निकले और 400 फीट गहरी खाई में गिर गए। उनकी मौके पर मौत हो गई। पहले इसे सामान्य हादसा माना गया, लेकिन अब सिया की साजिश बताई जा रही है, जिसने चौधरी के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया था। सिया और चौधरी हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार हैं।