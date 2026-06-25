पुणे हत्याकांड: केतन की हत्या के लिए मंगेतर सिया और उसके प्रेमी ने ऑनलाइन खोजे तरीके
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के पुणे में 26 वर्षीय व्यवसायी केतन विशाल अग्रवाल की हत्या में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने हत्या को अंजाम देने से पहले ऑनलाइन में काफी खोजबीन की थी। जांच में पता चला कि दोनों अक्सर इंटरनेट पर किसी को जान के मारने तरीके जानने के लिए खोज करते थे। इस दौरान वे एक-दूसरे के संपर्क में रहते और साझा करते थे।
योजना
मोबाइल फोन का करते थे इस्तेमाल
पुणे (ग्रामीण) पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि हत्या सुनियोजित तरीके से की गई, जिसमें सिया और चौधरी ने केतन को मारने के तरीकों को अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन खोजा था। घटना वाले दिन सिया और चौधरी लोहागढ़ किले जाने से पहले एक कैफे में मिले थे और केतन को खत्म करने की योजना पर चर्चा की थी। केतन की हत्या के बाद भी सिया और चौधरी के बीच फोन और मैसेज का सिलसिला जारी रहा।
हत्या
कैसे हुई केतन की हत्या?
केतन की नवंबर, 2026 में सिया से शादी होने वाली थी। उससे पहले वह मंगेतर सिया का जन्मदिन मनाने लोहागढ़ किले गए थे। केतन 18 जून को सुबह ट्रेकिंग करने निकले और 400 फीट गहरी खाई में गिर गए। उनकी मौके पर मौत हो गई। पहले इसे सामान्य हादसा माना गया, लेकिन अब सिया की साजिश बताई जा रही है, जिसने चौधरी के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया था। सिया और चौधरी हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार हैं।