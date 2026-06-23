महाराष्ट्र के पुणे में में केतन अग्रवाल की मौत की जांच में मंगेतर की संलिप्तता का शक

पुणे में लोहागढ़ किले से गिरकर युवक की मौत, मंगेतर पर धक्का देने का शक

लेखन गजेंद्र 03:05 pm Jun 23, 202603:05 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे में लोहागढ़ किले से गिरकर जिस 26 वर्षीय केतन विशाल अग्रवाल की मौत हुई थी, उसकी जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि पहले घटना को आकस्मिक कारण माना जा रहा था, लेकिन अब प्रारंभिक जांच में संकेत मिल रहे हैं कि केतन की हत्या की गई है, जिसमें उसकी मंगेतर और उसका कथित प्रेमी शामिल है। पुलिस अब मंगेतर समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने जा रही है।