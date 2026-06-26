लोहागढ़ फोर्ट हत्या: मंगेतर और बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप, 2000 कॉल्स ने किया खुलासा देश Jun 26, 2026

पुणे में एक दुखद घटना सामने आई है। 18 जून को ट्रेकिंग के दौरान रियल एस्टेट एजेंट केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले से धक्का दिए जाने के बाद मौत हो गई। अब उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पर मिलकर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि चेतन चौधरी ने अपने फोन को 10 घंटे से ज्यादा समय तक बंद रखा और एक कर्मचारी के फोन का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक, यह अपने निशान मिटाने की कोशिश थी, और इतने लंबे समय तक फोन बंद रहने से ही उन्हें शक हो गया।