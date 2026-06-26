लोहागढ़ फोर्ट हत्या: मंगेतर और बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप, 2000 कॉल्स ने किया खुलासा
पुणे में एक दुखद घटना सामने आई है। 18 जून को ट्रेकिंग के दौरान रियल एस्टेट एजेंट केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले से धक्का दिए जाने के बाद मौत हो गई। अब उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पर मिलकर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि चेतन चौधरी ने अपने फोन को 10 घंटे से ज्यादा समय तक बंद रखा और एक कर्मचारी के फोन का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक, यह अपने निशान मिटाने की कोशिश थी, और इतने लंबे समय तक फोन बंद रहने से ही उन्हें शक हो गया।
सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच 2,000 फोन कॉल्स की गईं
पुलिस की जांच से पता चला है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच पिछले छह महीनों में 2,000 से ज्यादा फोन कॉल्स हुई थीं। केतन अग्रवाल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिया गोयल का अपने मंगेतर के अंतिम संस्कार में शांत व्यवहार और घटना के बाद भी चेतन चौधरी से लगातार संपर्क में रहना, पुलिस के शक को और गहरा कर गया। पुलिस का मानना है कि ये सभी बातें किसी खास मकसद की ओर इशारा करती हैं। अब ये दोनों ही इस जांच के मुख्य केंद्र बिंदु बन गए हैं।