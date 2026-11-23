पुणे में आज ऑटो का 'चक्का जाम': बाइक-टैक्सी से छिड़ी जंग, यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किल
लेखन Manoj Panchal
पुणे में ऑटो-रिक्शा चालक आज, सोमवार, 23 नवंबर, 2026 को शहरव्यापी हड़ताल की तैयारी में हैं।
सुबह 11 बजे से दोपहर 2 या 3 बजे तक यह हड़ताल ऐप-आधारित बाइक-टैक्सी जैसे रैपिडो और उबर के विरोध में की जाएगी।
इस वजह से जेएम रोड, डेक्कन और पिंपरी-चिंचवड़ जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात में भारी दिक्कतें आने की आशंका है। इसके अलावा, यूनियनें कुछ स्थानीय बड़े नेताओं के दफ्तरों के सामने भी विरोध प्रदर्शन करेंगी।
यूनियन की मांग, महाराष्ट्र बाइक-टैक्सी नीति खत्म करे
यूनियनों का कहना है कि बाइक-टैक्सी ऐप बिना सही अनुमति के चल रहे हैं, जिससे उनकी कमाई कम हो रही है और यात्री भी छिन रहे हैं।
वे महाराष्ट्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह अपनी मौजूदा बाइक-टैक्सी नीति को खत्म करे और इन सेवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उनका तर्क है कि पहले सरकार ने कार्रवाई की थी, फिर भी उनकी रोजी-रोटी खतरे में है।