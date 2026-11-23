पुणे में ऑटो-रिक्शा चालक आज, सोमवार, 23 नवंबर, 2026 को शहरव्यापी हड़ताल की तैयारी में हैं।

सुबह 11 बजे से दोपहर 2 या 3 बजे तक यह हड़ताल ऐप-आधारित बाइक-टैक्सी जैसे रैपिडो और उबर के विरोध में की जाएगी।

इस वजह से जेएम रोड, डेक्कन और पिंपरी-चिंचवड़ जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात में भारी दिक्कतें आने की आशंका है। इसके अलावा, यूनियनें कुछ स्थानीय बड़े नेताओं के दफ्तरों के सामने भी विरोध प्रदर्शन करेंगी।