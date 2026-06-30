तमिलनाडु में समलैंगिक प्रस्ताव ठुकराने पर किशोर ने की सहपाठी की हत्या
तमिलनाडु पुलिस ने पुदुक्कोट्टई में एक 17 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने अपने छोटे स्कूल के साथी की हत्या कर दी, क्योंकि उसके समलैंगिक रिश्ते के प्रस्ताव को साथी ने ठुकरा दिया था। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों लड़के एक ही दलित समुदाय से थे और एक ही मोहल्ले में रहते थे। वे एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। आरोपी ने अपने साथी को एक सुनसान जगह पर बुलाया था। उसे डर था कि उनकी मुलाकात के बारे में किसी को पता चल सकता है, इसलिए उसने तौलिए से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
किशोर पर हत्या और POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने किशोर पर हत्या और POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल वह बाल सुधार गृह में है और मामले की जांच चल रही है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या पीड़ित के साथ कोई यौन हमला हुआ था। इस घटना से तमिलनाडु में बढ़ते किशोर अपराधों को लेकर चिंताएं एक बार फिर बढ़ गई हैं। सांसद कनिमोझी जैसे नेताओं ने युवाओं को बेहतर मदद देने की मांग की है। मुख्यमंत्री विजय ने भी जनता की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।