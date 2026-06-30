तमिलनाडु में समलैंगिक प्रस्ताव ठुकराने पर किशोर ने की सहपाठी की हत्या देश Jun 30, 2026

तमिलनाडु पुलिस ने पुदुक्कोट्टई में एक 17 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने अपने छोटे स्कूल के साथी की हत्या कर दी, क्योंकि उसके समलैंगिक रिश्ते के प्रस्ताव को साथी ने ठुकरा दिया था। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों लड़के एक ही दलित समुदाय से थे और एक ही मोहल्ले में रहते थे। वे एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। आरोपी ने अपने साथी को एक सुनसान जगह पर बुलाया था। उसे डर था कि उनकी मुलाकात के बारे में किसी को पता चल सकता है, इसलिए उसने तौलिए से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।