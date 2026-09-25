पुडुचेरी के स्कूलों में अब 'मछली' का जायका, मिड-डे मील से बच्चों को मिलेगा पोषण

जो महिलाएं इन सरकारी स्कूलों में दूध उबालने और अंडे बनाने का काम करती हैं, MPEDA उन्हें नए मछली के व्यंजन बनाने के लिए प्रशिक्षित करेगी। MPEDA के अध्यक्ष पी जवाहर ने बताया, "स्कूल शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव पर क्षेत्र की स्कूल प्रबंधन समितियों के साथ चर्चा करने के बाद इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा।" अगर सब ठीक रहा और यह योजना सफल होती है, तो इससे छात्रों को स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना मिलेगा और स्थानीय मछुआरे परिवारों की कमाई भी बढ़ जाएगी।