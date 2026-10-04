हरियाणा के NCR में अक्टूबर 2026 से PUC के बिना नहीं भरवा पाएंगे तेल, लगेगा 10,000 रुपये के जुर्माना

पेट्रोल पंपों को जानकारी दी गई है कि NCR के पेट्रोल पंपों पर जल्द ही ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों से PUC की जांच तेजी से हो पाएगी। जब तक ये कैमरे चालू नहीं हो जाते, पंपकर्मी हाथों से ही सर्टिफिकेट की जांच करेंगे। अगर कोई गाड़ी मालिक बिना वैध PUC के आता है, तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही उसे तुरंत एक अधिकृत सेंटर पर भेजकर PUC बनवाना होगा। पेट्रोल पंपों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे द्विभाषी (दो भाषाओं वाले) बोर्ड लगाएं, जिससे सभी लोगों को इस नए नियम की जानकारी मिल सके।