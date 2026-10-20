दिल्ली सरकार का प्रदूषण से बचाव के लिए बड़ा कदम, अब बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

दिल्ली इस साल सर्दियों में प्रदूषण से लड़ने के लिए कई बड़े बदलाव कर रही है। 1 नवंबर से अगर आपके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाणपत्र नहीं होगा, तो आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल-डीजल नहीं भरवा पाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली के बाहर पंजीकृत ऐसी गाड़ियां जो BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करतीं, उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इससे छूट मिलेगी। ये सारे कदम हानिकारक प्रदूषण को कम करने और धुंध वाले महीनों में दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए उठाए जा रहे हैं।