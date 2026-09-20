मणिपुर: 6 ग्रामीणों की हिरासत पर कोंगपोकपी में हाहाकार, फिर सवालों के घेरे में अस्थिर शांति

सुरक्षा बलों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 2 के कुछ हिस्सों को खोद दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस झड़प में कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई हैं।

हालांकि, हिरासत में लिए गए गांव के स्वयंसेवकों को रिहा कर दिए जाने के बाद स्थिति काफी हद तक शांत हो गई। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है और हालात फिर से सामान्य हो गए हैं।

यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति कितनी अस्थिर है।