मणिपुर: 6 ग्रामीणों की हिरासत पर कोंगपोकपी में हाहाकार, फिर सवालों के घेरे में अस्थिर शांति
मंगलवार रात को मणिपुर के कोंगपोकपी जिले में खूलेन गांव के 6 कुकी ग्रामीणों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने के बाद लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए।
प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाकर रास्ते जाम कर दिए और सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। उनके गांव पर हाल में हुए हमलों और लगातार बढ़ते तनाव को ही इन प्रदर्शनों की मुख्य वजह बताया जा रहा है।
कोंगपोकपी में NH2 पर झड़प
सुरक्षा बलों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 2 के कुछ हिस्सों को खोद दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस झड़प में कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई हैं।
हालांकि, हिरासत में लिए गए गांव के स्वयंसेवकों को रिहा कर दिए जाने के बाद स्थिति काफी हद तक शांत हो गई। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है और हालात फिर से सामान्य हो गए हैं।
यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति कितनी अस्थिर है।