पटियाला की चितकारा यूनिवर्सिटी में 'भूत' और 'लापता' छात्राओं की अफवाह ने मचाया कोहराम, पुलिस ने संभाले हालात
पटियाला की चितकारा यूनिवर्सिटी में हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए, जब सोशल मीडिया पर एक भूत और 2 लापता छात्राओं की अफवाहें फैल गईं। इन अफवाहों से घबराहट फैली, जिससे छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
इस दौरान कैंपस में तोड़फोड़ भी हुई और एक पुलिस वाहन को भी नुकसान पहुंचाया गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन हरकत में आया। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास छात्राओं के लापता होने की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है।
DSP बोले - सभी छात्र सुरक्षित हैं
पूरे हंगामे के बीच, कुछ छात्रों ने एक पुलिस अधिकारी पर शराब पीने का आरोप लगाया। आरोपों की सच्चाई जानने के लिए उस अधिकारी को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया।
उधर, उप पुलिस अधीक्षक (DSP) सुखदेव सिंह ने सभी को आश्वस्त किया कि यूनिवर्सिटी के सभी छात्र सुरक्षित हैं। उन्होंने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि कैंपस का माहौल अब शांत है और उनके बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं।
अधिकारियों ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि वे CCTV फुटेज की जांच करेंगे और छात्रों से जानकारी भी जुटाएंगे। इसके बाद छात्र शांत हो गए और अपने-अपने हॉस्टल लौट गए।