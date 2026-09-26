पटियाला की चितकारा यूनिवर्सिटी में 'भूत' और 'लापता' छात्राओं की अफवाह ने मचाया कोहराम, पुलिस ने संभाले हालात

पूरे हंगामे के बीच, कुछ छात्रों ने एक पुलिस अधिकारी पर शराब पीने का आरोप लगाया। आरोपों की सच्चाई जानने के लिए उस अधिकारी को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया।

उधर, उप पुलिस अधीक्षक (DSP) सुखदेव सिंह ने सभी को आश्वस्त किया कि यूनिवर्सिटी के सभी छात्र सुरक्षित हैं। उन्होंने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि कैंपस का माहौल अब शांत है और उनके बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं।

अधिकारियों ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि वे CCTV फुटेज की जांच करेंगे और छात्रों से जानकारी भी जुटाएंगे। इसके बाद छात्र शांत हो गए और अपने-अपने हॉस्टल लौट गए।