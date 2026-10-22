मणिपुर: मुख्यमंत्री-गृह मंत्री के सामने फूटा गुस्सा, न्याय के लिए शव लेने से इनकार

झड़पें यहीं नहीं थमीं। खुराई लामलोंग में एक और विरोध प्रदर्शन के दौरान भी कई लोग चोटिल हुए, जिनमें एक महिला भी थी जिसे स्टन ग्रेनेड से चोट लगी।

लोगों में यह गुस्सा 19 अक्टूबर को हुए उस हमले के बाद पनपा है, जिसमें कथित तौर पर कुकी समुदाय के लोगों ने 3 मैतेई पुरुषों की जान ले ली थी। संयुक्त कार्य समिति न्याय की मांग पर अड़ी हुई है और उसने साफ कह दिया है कि जब तक सरकार सभी शामिल लोगों को गिरफ्तार नहीं करती, तब तक वे पीड़ितों के शव स्वीकार नहीं करेंगे।

इस बीच, विरोध प्रदर्शन पूरे मणिपुर में जारी हैं और अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।