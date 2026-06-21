PoK में पाकिस्तान का दमनचक्र: 19 दिन से भूख-प्यास, इंटरनेट बंद, 1,400 से ज्यादा लापता देश Jun 21, 2026

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में 19 दिनों से लगातार विरोध-प्रदर्शन चल रहे हैं। 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' की अगुवाई में स्थानीय लोग जुलाई में होने वाले चुनावों के लिए शरणार्थियों को दी गई 12 आरक्षित सीटों का कड़ा विरोध कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। लोगों तक खाना-पीना पहुंचने से रोका जा रहा है, इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं और रास्ते बंद कर दिए गए हैं। शनिवार को 35 और लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 515 हो गई है। वहीं, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आंदोलन शुरू होने के बाद से अब तक 1,435 से ज्यादा लोगों को या तो पकड़ लिया गया है या वे लापता हैं।