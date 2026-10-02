CEC ज्ञानेश कुमार पर गहराया संकट, मतदाता सूची विवाद में इस्तीफे की मांग पर दिल्ली-मुंबई में प्रदर्शन
मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए शुक्रवार को दिल्ली में भारी भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस ने प्रदर्शन रोकने के लिए पाबंदियां लगाई थीं, फिर भी 500 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। इनमें आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह भी शामिल थे। पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर और नॉर्थ एवेन्यू के पास उन्हें हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मतदाताओं के नाम सूची से गलत तरीके से हटाए जाने को लेकर उन्हें चिंता है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये प्रदर्शन जारी रहे।
मुंबई में CEC की नियुक्ति में पारदर्शिता की मांग को लेकर रैली
मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शिवाजी पार्क में एक प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बनाई, जिसमें CEC की नियुक्ति में अधिक पारदर्शिता की मांग की गई। दोनों शहरों में प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। बैरिकेड लगाए गए, रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें तैनात की गईं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में कुछ मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए।