दिल्ली प्रदर्शनों पर कानून का शिकंजा: अब तक 25 FIR, राहुल-प्रियंका भी दायरे में
दिल्ली में हाल ही में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनके बाद अब तक करीब 25 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। इन मामलों में प्रदर्शनकारियों पर तोड़फोड़, मारपीट और सरकारी कर्मचारियों को उनके काम से रोकने जैसे कई आरोप लगाए गए हैं।
खास बात ये है कि इन दर्ज मामलों में से कुछ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम भी सामने आए हैं। नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत बड़े जमावड़ों पर रोक लगाई गई है, इसके बावजूद भी ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।
राहुल-प्रियंका पर आकाशवाणी भवन में घुसने का आरोप
एक खास मामला यह है कि राहुल और प्रियंका पर मंगलवार को हुए एक विरोध मार्च के दौरान आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के घुसने का आरोप लगा है। उनकी यह रैली, भारतीय चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के बड़े अभियान का हिस्सा थी, जिसके लिए कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं ली गई थी।
जब पुलिस ने उन्हें चुनाव आयोग कार्यालय के पास रोका, तो उन्होंने वहीं बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस वजह से उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पुलिस ने कहा है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहे हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे सख्त कार्रवाई की जा सकती है।