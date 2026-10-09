दिल्ली प्रदर्शनों पर कानून का शिकंजा: अब तक 25 FIR, राहुल-प्रियंका भी दायरे में

एक खास मामला यह है कि राहुल और प्रियंका पर मंगलवार को हुए एक विरोध मार्च के दौरान आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के घुसने का आरोप लगा है। उनकी यह रैली, भारतीय चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के बड़े अभियान का हिस्सा थी, जिसके लिए कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं ली गई थी।

जब पुलिस ने उन्हें चुनाव आयोग कार्यालय के पास रोका, तो उन्होंने वहीं बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस वजह से उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पुलिस ने कहा है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहे हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे सख्त कार्रवाई की जा सकती है।