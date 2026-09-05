जम्मू-कश्मीर: हॉस्टल छात्राओं ने वार्डन पर लगाया मारपीट-उत्पीड़न का आरोप, प्रशासन जागा

एक छात्रा ने बताया कि हॉस्टल में हुई एक घटना के बाद 4-5 लड़कियां बेहोश हो गई थीं। एक अन्य छात्रा ने कहा कि उन्हें मिलने वाला सरकारी सामान भी नहीं दिया जा रहा है।

प्रदर्शन में शामिल एक छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि वार्डन छात्राओं को परेशान करती है और उन्हें खाना भी नहीं देती है। विरोध प्रदर्शन के बाद जिले के शीर्ष अधिकारियों ने हॉस्टल का दौरा किया और मामले की पूरी जांच का आश्वासन दिया, ताकि छात्राओं की शिकायतें सुनी जा सकें।