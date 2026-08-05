सीवर में दम तोड़ती जिंदगी, जंतर-मंतर पर सफाईकर्मियों ने मांगा इंसाफ

लोगों ने अपनी दर्दभरी निजी कहानियां बताईं। सत्यावती ने बताया कि कैसे उनके देवर अशोक कुमार की मौत 2009 में एक सेप्टिक टैंक की सफाई करते वक्त हो गई थी।

लंबे समय से काम कर रहे मजदूर पालाराम ने भी कहा कि उन्होंने सालों तक बिना किसी सुरक्षा उपकरण या ट्रेनिंग के काम किया।

दीप्ति सुकुमार ने इन मौतों को 'सरकार की निगरानी में की गई हत्या' बताया। उन्होंने सरकार से अपील की कि अब वह जाति आधारित शोषण को खत्म करे और सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करे।