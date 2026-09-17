चंडीगढ़ में ऊबर-रैपिडो पर गिरी गाज, बाइक टैक्सी चालकों का फूटा गुस्सा

ड्राइवरों के संघ का कहना है कि कंपनियों पर लगा प्रतिबंध तब तक नहीं हटना चाहिए, जब तक वे सभी नियमों का ठीक से पालन करना शुरू न कर दें। उनका यह भी कहना है कि कंपनियों को अपने ड्राइवरों की रोजी-रोटी और उनके अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए।

STA ने प्रभावित कंपनियों के साथ बैठक की है। प्रशासन ने उनसे कहा है कि अगर वे नियमों से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा करते हैं, तो उन्हें फिर से काम करने की इजाजत मिल सकती है। फिलहाल, चंडीगढ़ में सिर्फ भारत टैक्सी ही एकमात्र ऐप है जो अपनी सेवाएं दे रहा है।