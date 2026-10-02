दिल्ली पुलिस की अनुमति न मिलने के बावजूद जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर होने वाले एक विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। इस प्रदर्शन में छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण जैसे कई नेता शामिल होने वाले थे।
ये सभी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन पर चुनाव में कथित गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से ये मांग उठ रही है। पुलिस ने भले ही प्रदर्शन की इजाजत न दी हो, लेकिन सूत्रों का मानना है कि इस विरोध प्रदर्शन में फिर भी 3,000 से 4,000 लोग आ सकते हैं।
सुरक्षा कड़ी की गई, मनीष सिसोदिया ने लोगों से की अपील
जंतर-मंतर के आसपास पुलिस और अर्धसैनिक बल सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। इलाके में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और जगह-जगह कड़ी चेकिंग चल रही है। प्रदर्शन के आयोजकों ने पुलिस को संभावित भीड़ की जानकारी दे दी है।
इस विरोध प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं के साथ-साथ इंडियन यूथ कांग्रेस के सदस्यों का भी समर्थन मिल रहा है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और AAP के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने ऑनलाइन लोगों से इस प्रदर्शन में जुड़ने की अपील की है। वे भी ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।