दिल्ली पुलिस की अनुमति न मिलने के बावजूद जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर होने वाले एक विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। इस प्रदर्शन में छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण जैसे कई नेता शामिल होने वाले थे।

ये सभी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन पर चुनाव में कथित गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से ये मांग उठ रही है। पुलिस ने भले ही प्रदर्शन की इजाजत न दी हो, लेकिन सूत्रों का मानना है कि इस विरोध प्रदर्शन में फिर भी 3,000 से 4,000 लोग आ सकते हैं।