पंजाब में भड़का किसान आंदोलन, दलजीत सिंह के शव को लेकर पुलिस-परिवार आमने-सामने

दलजीत सिंह का शव रमणनंदी गांव के पास मिला था। उनके परिवार का मानना है कि उनकी मौत ड्रग्स के अधिक सेवन से हुई थी, लेकिन पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिंह की पत्नी का कहना है कि यह पोस्टमार्टम स्थानीय नशीली दवाओं की समस्या से ध्यान भटकाने का एक तरीका मात्र है। पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी जैसे राजनीतिक नेताओं ने भी पुलिस पर हमला बोला है। उन्होंने पुलिस द्वारा जबरन शव को कब्जे में लेने की कड़ी निंदा की।