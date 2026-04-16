कन्नूर डेंटल कॉलेज में छात्र की मौत के मामले में शिक्षकों पर जाति उत्पीड़न का आरोप

छात्रों ने एम के राम को हटाने की मांग की

विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र एम के राम को तुरंत हटाने की मांग कर रहे हैं। एम के राम डेंटल एनाटॉमी विभाग के प्रमुख हैं और इस मामले में मुख्य आरोपी भी हैं। छात्र कॉलेज प्रबंधन पर भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रबंधन छात्रों की समस्याओं के प्रति न तो पारदर्शी है और न ही जवाबदेह। कई आयोग इस मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं, छात्रों का कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक वे कॉलेज कैंपस में विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और अपने सफेद कोट भी नहीं पहनेंगे।