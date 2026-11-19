प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों से लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री का बचत बढ़ाने पर जोर, कहा- हमारी संस्कृति 'खाओ, पियो और मौज करो' वाली नहीं

लेखन आबिद खान 04:51 pm Nov 19, 202604:51 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बचत की आदत को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों और सरकारी सचिवों से कहा कि वे लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संस्कृति 'खाओ, पियो और मौज करो' वाली सोच में विश्वास नहीं रखती। प्रधानमंत्री ने ये बातें कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के दौरान कही, जिसमें उन्होंने 50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने की उपलब्धि पर जोर दिया।