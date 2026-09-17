लद्दाख में 'हिम सरोवर' का कमाल: ग्लेशियर के 60 लाख लीटर पानी से 1,000 एकड़ जमीन होगी हरी-भरी

यह सारा पानी स्टोक ग्लेशियर से होता हुआ इगू-फे नहर के जरिए इन तालाबों तक पहुंचा है। इन तालाबों में कुल मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख लीटर पानी समा सकता है। लद्दाख की करीब 80 प्रतिशत आबादी खेती के लिए ग्लेशियर पर निर्भर करती है।

ऐसे में यह प्रोजेक्ट भविष्य के लिए पानी बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं और जल्दी पिघल रहे हैं, ऐसे समय में यह प्रोजेक्ट और भी जरूरी हो जाता है।