पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 3 युवा टेनिस खिलाड़ियों की मौत

हादसे में बचे जयंत शर्मा ने बताया कि टक्कर के वक्त गाड़ी में मौजूद सभी लोग सो रहे थे। दुर्घटना की खबर मिलते ही इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। उन्होंने घायल जयंत शर्मा, आनंद यादव और राजू को फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह हादसा कैसे हुआ और मौके से फरार हुए ट्रक चालक की तलाश भी कर रही है।