पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 3 युवा टेनिस खिलाड़ियों की मौत
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बुधवार तड़के सुबह अयोध्या के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। इस दर्दनाक घटना में देवरिया के रहने वाले 3 पेशेवर टेनिस खिलाड़ी नित्य प्रजापति, इरफान अंसारी और अनिकेत की जान चली गई। ये सभी खिलाड़ी एक टूर्नामेंट से घर लौट रहे थे।
सुबह करीब 5 बजे इनकी कार एक अज्ञात ट्रक से टकरा गई, जिसमें 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस दुर्घटना की जांच में जुटी
हादसे में बचे जयंत शर्मा ने बताया कि टक्कर के वक्त गाड़ी में मौजूद सभी लोग सो रहे थे। दुर्घटना की खबर मिलते ही इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। उन्होंने घायल जयंत शर्मा, आनंद यादव और राजू को फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह हादसा कैसे हुआ और मौके से फरार हुए ट्रक चालक की तलाश भी कर रही है।