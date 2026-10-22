प्रियंका गांधी के बेटे की प्रदर्शी ने फोटो हटाए जाने पर विवाद छिड़ गया है

प्रियंका गांधी के बेटे की प्रदर्शनी से 70 फोटो हटाईं, इनमें प्रदर्शन की भी तस्वीरें; छिड़ा विवाद

लेखन आबिद खान 11:43 am Oct 22, 202611:43 am

क्या है खबर?

प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की फोटो प्रदर्शनी से 70 से ज्यादा तस्वीरें हटाने पर विवाद छिड़ गया हैं। इनमें दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें भी शामिल थीं। ये प्रदर्शनी दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित की जा रही है। रेहान ने कहा कि बीकानेर हाउस प्रशासन ने 2 कमरों में लगी 74 तस्वीरों पर उनके राजनीतिक संदर्भ और बुकिंग नीति का हवाला देते हुए आपत्ति जताई और हटा दिया।