US ने कस दी IT कंपनियों पर नकेल, प्रियांक खड़गे बोले - भारत को ज्यादा तैयार रहने की जरूरत

कर्नाटक के IT मंत्री प्रियांक खड़गे ने अमेरिका के एक फैसले पर अपनी चिंता जताई है। अमेरिका ने कुछ सबसे बड़ी IT आउटसोर्सिंग कंपनियों को स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम के तहत नए आवेदन दाखिल करने पर अस्थायी रोक लगा दी है।

खड़गे का कहना है कि इस कदम से भारतीय टेक कंपनियों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इससे उनकी लागत बढ़ जाएगी और अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के लिए काम करने के मौके भी कम हो जाएंगे। उन्होंने भारत को इस स्थिति के लिए और अधिक तैयार रहने की सलाह दी। खड़गे ने कहा, "हमें और अधिक तैयार रहने की जरूरत है।"