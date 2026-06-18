केरलम में महिलाओं ने उठाया मुफ्त बस यात्रा का फायदा, पहले दिन 10 लाख ने की यात्रा देश Jun 18, 2026

केरलम में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए 'प्रियादर्शिनी' मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू हुई है। 15 जून से शुरू हुई यह योजना तुरंत असर दिखा रही है। योजना के शुरू होने के बाद से केरलम राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की साधारण बसों में सफर करने वाली महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत तक पहुंच गई है। योजना के पहले ही दिन करीब 10 लाख महिलाओं ने इन बसों में सफर का आनंद लिया।