केरलम में महिलाओं ने उठाया मुफ्त बस यात्रा का फायदा, पहले दिन 10 लाख ने की यात्रा
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केरलम में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए 'प्रियादर्शिनी' मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू हुई है। 15 जून से शुरू हुई यह योजना तुरंत असर दिखा रही है। योजना के शुरू होने के बाद से केरलम राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की साधारण बसों में सफर करने वाली महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत तक पहुंच गई है। योजना के पहले ही दिन करीब 10 लाख महिलाओं ने इन बसों में सफर का आनंद लिया।
यात्रियों की संख्या बढ़ी, 800 करोड़ रुपये का खर्च उठा रही केरलम सरकार
16 जून तक के आंकड़ों पर गौर करें तो साधारण KSRTC बसों में लगभग दो-तिहाई यात्री महिलाएं थीं। उस दिन 11.8 लाख महिलाओं ने इन बसों में सफर किया। अगर सभी तरह की बसों की बात करें, तो 25 लाख से ज्यादा यात्रियों में करीब आधी महिलाएं ही थीं। इस योजना पर सालाना 800 करोड़ रुपये का खर्च आ रहा है, जिसे पूरी तरह से राज्य सरकार वहन कर रही है।