IMD ने मुंबई के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी, निजी कार्यालयों में शुरू हुआ WFH देश Jul 06, 2026

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। शहर में बहुत भारी बारिश और तेज़ हवाओं के चलने का अनुमान लगाया गया है। इसी के मद्देनजर शहर के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निजी कार्यालयों से कहा है कि वे कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दें। इसका मुख्य मकसद लोगों को सुरक्षित रखना और भारी बारिश के दौरान सड़कों पर भीड़भाड़ कम करना है।