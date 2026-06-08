तेलंगाना के खम्मम में भीषण बस हादसा, निजी बस के पलटने से 22 यात्री घायल
तेलंगाना के खम्मम जिले में रविवार देर रात एक प्राइवेट बस रेलवे ब्रिज पर पलट गई। इस बस में 36 लोग सवार थे। हादसे में 22 यात्री जख्मी हो गए। इनमें से ज्यादातर को मामूली चोटें आई हैं, पर कुछ यात्रियों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और वे डॉक्टरी निगरानी में हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बस ड्राइवर गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो बैठा था।
स्थानीय लोगों ने बचाव में की मदद
घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए। उन्होंने आपातकालीन टीमों के साथ मिलकर यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला। सभी घायल यात्रियों को तुरंत पास के अस्पतालों में ले जाया गया। अब अधिकारी इस हादसे के कारणों की जांच कर रहे हैं। वे ड्राइवर की थकान और सड़क की हालत जैसे सभी पहलुओं पर गहराई से गौर कर रहे हैं। इस दुर्घटना ने इलाके में प्राइवेट बसों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।