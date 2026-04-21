भाजपा विधायक ने IPS को दी गोबर की धमकी, मचा राजनीतिक घमासान

IPS एसोसिएशन और कांग्रेस ने प्रितम लोधी की निंदा की

IPS एसोसिएशन ने प्रितम लोधी की इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन का कहना था कि वायरल वीडियो में IPS अधिकारी झाकड़ के खिलाफ जातिवादी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उनका मानना है कि ऐसे बयान न सिर्फ पुलिस बल का मनोबल गिराते हैं, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भी इस घटना की खूब आलोचना की। उनका कहना था कि इससे भाजपा की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है और विधायक लोधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, भाजपा के प्रवक्ता हितेश बाजपाई ने सभी से अपील की कि राजनीति हो या प्रशासन, सबको एक-दूसरे की भूमिका का सम्मान करना चाहिए और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।