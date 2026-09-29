उत्तर प्रदेश: स्कूल के प्रिंसिपल और पत्नी की घर में घुसकर हत्या

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के खानूहट स्थित कम्पोजिट स्कूल के प्रिंसिपल मुकेश सिंह और उनकी पत्नी विनीता अपने ही स्कूल में मृत पाए गए। यह वारदात 28 सितंबर की रात को हुई।

हमलावरों ने कुदाल और कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया था।

पुलिस का मानना है कि मुकेश भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन पर जानलेवा हमला किया गया, जबकि विनीता की हत्या एक कमरे के अंदर की गई। इस दोहरी हत्या के पीछे का मकसद अभी तक साफ नहीं हो पाया है।

मृतक दंपत्ति का बेटा अभ्युदय दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है।