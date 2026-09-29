उत्तर प्रदेश: स्कूल के प्रिंसिपल और पत्नी की घर में घुसकर हत्या
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के खानूहट स्थित कम्पोजिट स्कूल के प्रिंसिपल मुकेश सिंह और उनकी पत्नी विनीता अपने ही स्कूल में मृत पाए गए। यह वारदात 28 सितंबर की रात को हुई।
हमलावरों ने कुदाल और कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया था।
पुलिस का मानना है कि मुकेश भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन पर जानलेवा हमला किया गया, जबकि विनीता की हत्या एक कमरे के अंदर की गई। इस दोहरी हत्या के पीछे का मकसद अभी तक साफ नहीं हो पाया है।
मृतक दंपत्ति का बेटा अभ्युदय दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है।
मुकेश प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे
मुकेश की स्थानीय शिक्षकों के बीच अच्छी पहचान थी। उन्होंने शिक्षा मित्र के रूप में अपना करियर शुरू किया था और 2009 में सहायक शिक्षक बने थे।
वे 2013 से मोतीगरपुर प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे।
विनीता ने भी जिला पंचायत चुनाव लड़ा था।
जहां एक तरफ स्थानीय लोग इस दुखद घटना से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पुलिस इस मामले की सभी पहलुओं से जांच में जुटी है।