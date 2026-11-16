प्रिंस विलियम और कैथरीन ने मुंबई में की मेट्रो की सवारी, गली क्रिकेट भी खेला

वेल्स के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी कैथरीन सोमवार को अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स के लिए अपनी भारत यात्रा के तहत मुंबई मेट्रो में सवार हुए। उन्होंने विधान भवन से बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक का सफर तय किया। यह यात्रा सिर्फ औपचारिक मुलाकातों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और स्थानीय बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला। इतना ही नहीं, उन्होंने मिट्टी के कुल्हड़ों में कटिंग चाय का स्वाद भी चखा, जिससे उन्हें मुंबई के असली रंग में रंगने का मौका मिला।